日経新春杯で５着だったサトノグランツ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父サトノダイヤモンド）はカタールのアミールＴ・Ｇ３（２月１５日、アルライヤン競馬場・芝２４００メートル）にクリストフ・スミヨン騎手＝ベルギー＝とのコンビで向かうことになった。すでに１７日に招待は届いており、受諾している。友道調教師が１月２２日、明らかにした。昨年もこのレースに参戦して３着だった。友道調教師は「（日経新春杯は）しま