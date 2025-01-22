Ｊリーグは２２日、２０２５年シーズンのリーグ戦日程を発表した。１２月末に発表された３月までの開催分に加えて、４月から８月まで（第２８節まで）の開催日程が今回発表された。９月以降の試合は開催候補日、対戦カード、放送配信予定などが発表された。注目カードは４月２０日にノエスタで行われるリーグ３連覇を目指す神戸と昨年初昇格ながら３位と躍進した町田の対決、５月１１日に国立で行われる鬼木達新監督率いる鹿