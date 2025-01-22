日本ハム、オリックス、阪神でプレーした糸井嘉男氏が、２２日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」に出演。ルーキー時代の憧れの存在を明かした。２００４年にプロ１年目を過ごした糸井氏は、同年に日本球界に復帰した新庄剛志氏と共に日本ハムでプレー。「入団したときに初めて一緒のチームに入って。最初に教えてもらったことは、プロ野球選手は天井から降りてくるんや、ってこと」と振り返ると、スタジオは笑いに包まれた。続