バレーボールの大同生命ＳＶリーグ男子で今季首位の大阪ブルテオンは２２日、昨夏のパリ五輪に出場した日本代表の甲斐優斗（専大）の入団を発表。専大３年生のアウトサイドヒッターは特別指定選手としてチームに加わり、２月１日、２日のホームゲーム（広島Ｔ戦）からメンバー登録し、今季終了まで戦うとした。身長２００センチの高さを生かしたパワーのあるスパイクとサーブが武器。日本男子が初の銀メダルを獲得した昨年のネ