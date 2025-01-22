東京・江東区で、作業のため停車中だったトラックを狙って盗みを繰り返していたとみられる45歳の男が、警視庁に逮捕された。無職の大貫俊輔容疑者（45）は、2024年12月、江東区木場の路上に停車中のトラックから、現金約40万円などが入ったポーチを盗んだ疑いが持たれている。捜査関係者によると、被害にあった50代の女性は、仕事で使う機材を運ぶため鍵をかけずに複数回車から離れ、大貫容疑者はその隙を狙って犯行に及んだという