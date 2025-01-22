昨年は瞬く間に完売！【写真】こんなにふわふわ「生雪見だいふく」断面図昨年発売され、大人気だったロッテ「生雪見だいふく」が1月28日（火）に約1年ぶりに発売されることが決定。「生雪見だいふく」とは、アイスの代わりにおもちでふわふわ食感のクリームをたっぷり包み込んだ、「生菓子」。一見「アイス⁉」と勘違いしそうなビジュアルですが、アイスではなく、こちらはチルド商品。薄いやわらかいおもちの中にたっぷりク