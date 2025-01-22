「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２２日正午現在でアドバンテストが「売り予想数上昇」４位となっている。 アドテストは３連騰で９８００円台まで上値を伸ばし、１万円大台回復を再び視界に入れている。前日の米国株市場ではフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が５日続伸で今年に入ってからの高値を更新しており、これを受けて東京市場でも半導体製造装置大手などを中心に買いが優勢と