午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０８５、値下がり銘柄数は４７６、変わらずは８０銘柄だった。業種別では３３業種中２３業種が上昇。値上がり上位に非鉄、その他製品、機械、情報・通信、電気機器など。値下がりで目立つのは石油・石炭、鉱業など。 出所：MINKABU PRESS