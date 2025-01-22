ギフトホールディングスに強気評価が出ている。岩井コスモ証券は２１日、同社株の投資判断「Ａ」と目標株価３９００円を継続した。同社は「横浜家系」などのラーメン店を運営している。２４年１０月期の連結営業利益は前の期比２３．７％増の２９億９００万円で着地。積極的な店舗改装に伴い一過性の費用が増加したものの、既存店の好調や値上げ効果などが寄与した。２５年１０月期の同利益も前期比２３．７％増の３