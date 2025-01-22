愛知県長久手市のジブリパークに、宮粼駿監督の愛車シトロエンが展示されます。 【写真を見る】ジブリパークに宮粼駿監督(84)の愛車「シトロエン2CV」展示 運転免許は3年前に自主返納 約60年前に購入 「ルパン三世 カリオストロの城」で描かれる 1月29日からジブリパーク内にある「ジブリの大倉庫」で展示されるのは、宮粼駿監督（84）が長く愛用していた車「シトロエン2CV」です。 宮&#31