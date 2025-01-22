ＦＰパートナーが３日ぶりに急反落した。ＳＢＩ証券は２１日、ＦＰパートナの投資判断を「買い」から「中立」に引き下げた。目標株価は４０００円から２５００円に減額修正している。営業社員数の伸びが同証券の想定を下回っていると指摘。生命保険の保障型平準払い保険の販売件数なども伸び悩んでおり、今後の利益成長率は鈍化するとの見方を示す。同証券はＦＰパートナの２６年１１月期営業利益予想を