衛生面の問題から一部で避けられていた中国産キムチだが、韓国で過去最大の輸入量を記録したことがわかった。【注目】韓国有名キムチメーカー、腐った野菜を使用韓国の食品医薬品安全処によると、2024年のキムチ輸入量は計36万7158トンだった。そのうち、中国産キムチが31万1157トンを占めた。韓国に輸入されたキムチの実に84.7％が中国産というわけだ。中国産キムチの輸入量は年々増加しており、2022年の26万3502トン、2023年の28