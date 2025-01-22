ボルシアMGの板倉滉が現地1月25日に行なわれるブンデスリーガ第19節のボーフム戦を欠場する可能性があるようだ。ドイツ大手紙『Bild』によると、板倉は今週火曜日の練習を欠席。同メディアは「板倉とマルビン・フリードリヒはいずれも感染症を患った。２人とも練習場には行かず、すぐに病院に向かい、血液検査をした」と伝えている。また記事では、今季ここまでリーグ戦全試合にフル出場している板倉を次のように評している