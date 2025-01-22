総合格闘家の朝倉未来が20日に公開されたYouTube「安井飛馬チャンネル」に出演。動画の中で、5月4日に東京ドームで開催される「THE MATCH2」のメインカード、平本蓮とのリマッチについて意気込みを語った。 ■朝倉未来、総合力で「普通に勝つ」 朝倉は安井との対談の中で「THE MATCH2」について言及。昨年のRIZIN大晦日大会、「雷神番外地」で黒薔薇くんに判定勝ちしたBreakingDown出身選手で、ジャパン・トップ・チ