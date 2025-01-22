【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■新曲「そんな僕らの冒険譚！」の歌詞“未完の輝き～”のシーンに注目！ 声優の麻倉もも、雨宮天、夏川椎菜の3人によるユニット、TrySail（トライセイル）が、新曲「そんな僕らの冒険譚！」のMVとジャケット写真を公開した。 「そんな僕らの冒険譚！」は、TVアニメ『外れスキル《木の実マスター》 ～スキルの実（食べたら死ぬ）を無限に食べられるようになっ