五島市で、今年1年の豊作や豊漁を占う大綱引きが行われました。 長さ40メートル、直径40センチある大きな綱を、男女に分かれて引き合います。 大綱引きは五島市玉之浦町の大宝地区に300年以上前から伝わる伝統行事で、約100人が参加しました。 7回勝負で、男性が勝てば「豊作」女性が勝てば「豊漁」になるとされています。 今年は、4対3で女性が勝利しました。 勝負の後はみんなでぜんざいを食べ、