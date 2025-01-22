2025年1月21日、韓国・聯合ニュースによると、韓国警察大学の学長、韓国空港公社の社長を歴任した政治家のソン・チャンワン氏が遺体で発見された。記事によると、ソン氏は同日午後6時ごろ、京畿道軍浦市の自宅で死亡しているのを家族に発見された。警察は自殺の可能性が高いとみている。遺書は見つかっていないという。警察関係者は「現在のところ事件性は低いとみている」とし、「ソン元社長が捜査機関の捜査を受けていたかどうか