中国工業情報化部の責任者が21日に行われた国務院報道弁公室の記者会見で明らかにしたところによると、2024年、中国の一定規模以上（年間売上高2000万元以上）の工業企業による付加価値は前年比5．8％増加し、伸び率は前年より1．2ポイント上昇しました。製造業全体の規模は15年連続で世界第1位を維持しました。中国の41の工業業界のうち39業界が成長を維持し、電子、非鉄、化学工業、自動車などの重点業界の工業生産の成長に対す