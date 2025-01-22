ゴールデンウィークに開催される音楽フェス『JAPAN JAM 2025』（千葉市蘇我スポーツ公園）の第1弾アーティストが発表され、THE YELLOW MONKEY、いきものがかり、Creepy Nuts、NiziUらの出演が決定。チケットの第1次抽選先行受付も開始された。【画像】『JAPAN JAM 2025』第1弾アーティスト会場施設利用上の都合で今回は4日間の開催となる。開催日は、4月29日、5月3〜5日の4日間。4つのステージが設置される。抽選先行受付期