お笑いコンビ「かつみ・さゆり」のさゆりが21日、自身のインスタグラムを更新。超ミニスカ“別人級”ショットを公開した。【動画】「とても55歳に思えない」“別人級”の超ミニ姿のさゆりさゆりは「『名水美人もやし』撮影にてもやしの精のつもりの巻〜」と、1本の動画をアップ。「#私は名水もやし #どうしても風が欲しいの巻〜」と、美麗な“もやしの精”になりきった様子を披露した。この投稿に「いつもの雰囲気とガラっ