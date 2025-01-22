Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 Amazon（アマゾン）で開催中の｢FashionポイントDeal祭り」は、2025年1月22日(水)23時59分までと、まもなく終了です。買い忘れがないか今一度チェックを。現在、自動ごみ収集機能により、最長1年間分のゴミを収納できる「ルンバ j7+」やダスト容器を付け替えるだけで掃除機かけと拭き掃除