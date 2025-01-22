女優の橋本環奈（25）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は23日、第79話が放送される。糸島でスナックを営んでいるひみこ（池畑慎之介）が突然神戸にやって来て、愛子（麻生久美子）が商店街の面々に紹介する。ひみこは旅の途中で神戸に寄ったと言い、聖人（北村有起哉）はそんなひみこに商店街の活性化策をみんなで考えているところだと言う。するとひみこは盛り上げ