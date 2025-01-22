Image: Ringo Chiu / Shutterstock.com カリフォルニア州ロサンゼルスの大火災で甚大な被害が出ています。住む場所だけでなく、大切な思い出まで失ってしまったといった報道を見聞きするたびに胸が痛くなりますよね。大規模火災の原因は1つではないようですが、消火に手こずる要素はいくつもあり、その中にEV（電気自動車）の存在があるのだとか。環境にやさしいと言われているEVですが、何