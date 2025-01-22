女優の大島優子（36）が21日、インスタグラムで祖母の死去を報告した。中島哲也監督、映画撮影を巡るトラブルを謝罪「罪をこれからも背負い続ける」今年になって初めての更新で、「2025年ですね遅くなりましたが、本年もよろしくお願いします」とつづり、「2024年は実は大好きな祖母が天国へ旅立ちました95歳でした大往生ですドラマ撮影の真っ最中でございました」と明かした。続けて「生きている間にさようならを言うこと