歌会始の儀が22日、皇居・宮殿の「松の間」で開かれ、今年の題の「夢」を詠んだ歌が天皇、皇后両陛下の前で披露された。皇族方も陪席し、両陛下の長女愛子さまは初めての出席となった。「歌会始の儀」に臨む愛子さま=2025年1月22日午前10時31分、皇居、代表撮影例年、公務や災害被災地のお見舞いのため、皇后さまと国内の各地に足を運んでいる天皇陛下は、訪問先で触れあった子どもらが将来の夢を生き生きと話す様子をうれしく