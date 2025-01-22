[ソウル ２２日 ロイター] - 北朝鮮の国営メディアは２２日、トランプ米大統領の就任を報じたが、トランプ氏への評価には言及せず、米国が１９５０─５３年の朝鮮戦争中に残虐行為を犯したと非難した。朝鮮労働党機関紙の労働新聞は、昨年１１月の大統領選でトランプ氏が勝利し、今月２０日に就任式が行われたという短い記事を掲載した。トランプ氏や米国の情勢に関する詳細や論評は掲載しなかったが、朝鮮戦争に関するプロパ