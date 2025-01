Microsoftは1月17日(米国時間)、「Classic Outlook crashes on reply and forward - Microsoft Support」において、従来のOutlook(Classic Outlook)からメールを返信または転送するとクラッシュする可能性があると報じた。すでに将来のリリースに修正が含まれることを明らかにしているが、それまでの間の回避策としてダウングレードを推奨している。Classic Outlook crashes on reply and forward - Microsoft Support.