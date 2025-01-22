【モデルプレス＝2025/01/22】フリーアナウンサーでフランス在住の中村江里子が1月18日、自身のInstagramを更新、27歳の時の母親との2人旅行の写真を公開した。【写真】中村江里子アナ「まるで美人姉妹」過去の貴重な親子ショット◆中村江里子、1997年＆現在の母との2ショット公開中村は「初めての母との“母娘”2人旅は1997年でした 私は27歳で母は今の私よりちょっとだけ若かった 私のかなり遅くなってしまった夏休み（もう冬に