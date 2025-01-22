【モデルプレス＝2025/01/22】歌手・あののスタッフが運用するInstagramが、21日に更新された。番組出演時の衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】あの、美脚際立つコーデ披露◆あの、ミニ丈からスラリ美脚披露この日、投稿では「あの出演番組をご覧いただいた皆さま、ありがとうございます 今週出演放送の下記番組もお見逃しなく」と呼びかけ、様々な番組に出演した際のオフショットを公開。チェック柄のワンピースやミニス