Tim Hepher[パリ ２１日 ロイター] - 欧州航空機大手エアバスのギヨム・フォーリ最高経営責任者（ＣＥＯ）は従業員に対するメモで、同社グループは昨年夏に利益目標を引き下げた際に懸念していたより良い状態で２０２４年を終えることができたと言及した。一方で、国際環境の悪化による事業へのリスク増大を警告した。このメモはトランプ米大統領が２０日に就任する直前に従業員約１５万人に送付した。エアバスは今月、２４年