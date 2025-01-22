お笑いコンビ「完熟フレッシュ」の池田57CRAZY（いけだごなくれいじー）さん（49）が、2025年1月21日にXで、結婚を考えていたという交際相手と破局したことを報告した。完熟フレッシュは、父の池田さんと娘の池田レイラさん（19）から成る親子コンビだ。なお、池田さんはレイラさんの母とは離婚している。「思いの丈を全て伝えたのですが」池田さんは、12日にXで、ラジオ番組に出演したことを報告する投稿で、「一昨日結婚を考えて