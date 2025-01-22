◆大相撲▽初場所１１日目（２２日、東京・両国国技館）埼玉栄高３年で、三段目最下位格付出の碇潟（伊勢ノ海）が、西三段目３６枚目・大皇翔（追手風）に寄り倒されて、初黒星を喫した。「圧力負けしてしまった。全然自分の相撲が取れなかった」と振り返った。デビューから続いて連勝は５でストップ。「実力がないので、勝って当たり前ではないので、これを次の相撲に生かしたい」と前を向いた。