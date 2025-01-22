資生堂の化粧品で人気ブランド「クレ・ド・ポーボーテ」の偽物をインターネット上で販売したとして、大阪府警は、府内に住む男２人について、商標法違反と医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕状を取った。２２日、このうち１人を逮捕した。捜査関係者への取材でわかった。模倣品は中国から客に直送されていたといい、府警は、模倣品の違法販売が組織的に行われていた可能性もあるとみて調べる。捜査関係者によると、男らは昨年