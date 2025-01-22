京都の美食（GASTRONOMY）の頂上（SUMMIT）を体験する祭典が2025年2月8日、京都市の醍醐寺で開催される。「KYOTO GASTRONOMY SUMMIT」（京都ガストロノミーサミット）は、京料理を代表する一流料理人と府内各地で活躍するイタリアンやフレンチシェフとの豪華コラボレーションによるプレミアムメニューが味わえる豪華なイベント。旬の一皿を審査する「KYOTO GASTRONOMY AWARD 2024」（京都ガストロノミーアワード2024）も同時に開か