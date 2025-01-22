米国野球殿堂は日本時間22日、イチローこと鈴木一朗氏の殿堂入りを発表した。今月16日に日本でも殿堂入りを果たしたイチロー氏は、日本人選手初の米野球殿堂入りとなった。注目されたのは、その得票率。日本野球殿堂入りした際は、有効得票数349票のうち323票を獲得し、得票率92.6％で、候補1年目では1960年に選出されたヴィクトル・スタルヒン氏の97・3％、1994年の王貞治氏の93・2％に次いで3番目に高い数字だった。今回は満票で