アーセナルFWカイ・ハフェルツとその妻ソフィアさんに対し悪質なメッセージを送った疑いで、10代の少年が逮捕された。『BBC』が伝えている。ハートフォードシャー警察によると、逮捕されたのはセント・オールバンズ出身の17歳の少年。逮捕後保釈されたが、捜査は続いているという。ソフィアさんは今月の初め、アーセナルがFAカップでマンチェスター・ユナイテッドに敗れたあとに届いたダイレクトメッセージ2通をInstagramのストー