ボルシアMG所属の日本代表DF板倉滉がインフルエンザに感染したため、25日（現地時間）に予定されているブンデスリーガ第19節ボーフム戦に出られない可能性があるようだ。ドイツ紙『Bild』によれば板倉とマーヴィン・フリードリヒのセンターバックコンビがともにインフルエンザに感染し、21日に行われたチーム練習を欠席したという。両選手がチームの活動にいつ復帰できるか現段階では未定であるとも同紙は伝えている。『Bild』は、