全日本空輸（ANA）は、東京/成田〜ホノルル線を6月16日から1日2往復に増便する。現在は火・金・日曜は1日2往復、それ以外は同1往復の週10往復を運航している。機材はエアバスA380型機「FLYING HONU（フライング・ホヌ）」を使用している。夏スケジュールでは、NH182/181便を火・金・日曜、4月29日から5月4日のみ火・木・土曜、5月5日から11日のみ月・金・日曜に運航し、6月16日以降は1日1往復に増便する。■ダイヤNH184東京/成田