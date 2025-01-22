清水美依紗が、3月7日に公開となる映画『ウィキッド ふたりの魔女』にて日本語吹替版のグリンダ役に決定した。 （関連：清水美依紗「今度は私が愛を届けます」自身を作り上げた音楽を巡る旅、ソロツアー『Roots』を振り返る） 同作は、20年以上上演されているミュージカル『ウィキッド』を映画化。シンシア・エリヴォとアリアナ・グランデが主演し、ジョン・M・チュウが監督を務める。 また、日本語吹替版