タレントの中居正広さんと、女性の間のトラブルについて、一部週刊誌でフジテレビ社員の関与が報じられたことなどをめぐり、大株主であるアメリカの投資ファンドが、テレビカメラを入れた会見を週内に開くことなどを求める書簡を送ったことがわかりました。フジ・メディア・ホールディングスの株式を、関連会社の持ち分とあわせて7％以上保有するアメリカの投資ファンド「ダルトン・インベストメンツ」は、21日付でフジ側に書簡を