１８、１９日の中山、中京で３歳新馬戦が４レース行われ、日曜中京５Ｒ（芝２０００ｍ）ではセナスタイルが２番手追走から速い上がりの攻防を制し、初陣を勝利で飾った。父は凱旋門賞馬ソットサス、母は１４年のオークス馬ヌーヴォレコルトという良血。コンビを組んだ坂井も「楽しみな馬」と期待を込めた。先週の新馬勝ち馬評価一覧セナスタイル（牝、父ソットサス、栗東・安田）日曜中京５Ｒ・芝２０００ｍ、坂井「調教からいい