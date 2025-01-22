米国野球殿堂入りを果たしたイチロー氏には多くの祝福の声が飛んでいる(C)Getty Images2025年の米野球殿堂入りが現地21日（日本時間22日）に発表され、資格1年目のイチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が、日本人初の殿堂入りを果たした。【動画】イチローが激怒！ 韓国代表がWBCで見せた国旗立てシーンヤンキースのマリアノ・リベラに続き、注目のMLB史上2人目となる、野手史上初の満票で殿堂入りを果た