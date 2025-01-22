フォトスタジオの運営やカフェの営業などを手がけてきた石川県金沢市の「CLOUD」が1月10日、金沢地裁から破産手続きの開始決定を受けました。負債総額は、債権者約60社に対して約1億4300万円です。民間の信用調査会社帝国データバンク金沢支店によりますと、2011年に設立した同社は、金沢市内にフォトスタジオをオープンし、スタジオ写真のほか、出張での撮影なども行ってきました。また2013年にはフォトスタジオ内にカフェをオー