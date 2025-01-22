石川県かほく市のショッピングモールで惣菜の調理場から火が出る火事がありました。火は約20分後に消し止められました。消防や警察によりますと、22日午前11時5分ごろ、石川県かほく市のイオンモールかほくで「厨房から火が出て火がダクトに入った」と従業員から消防に通報がありました。消防によりますと、出火から約20分後に20代の男性従業員が消火器で火を消し止めたということです。また、この男性は煙か消火器の粉を吸った影