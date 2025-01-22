元「モーニング娘。」でタレントの辻希美が、２２日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」に出演。意外なエピソードを明かした。この日、ソフトバンクや巨人で活躍した松田宣浩氏がゲストで出演。“大谷キラー”として、ソフトバンク時代に大谷から放った一発が映されると、スタジオからは「おお〜」と声が上がった。そこでコメントを求められた辻は「かっこいいですね、勇気がすごい。私も少年野球をやってたんですけど」と意外な幼