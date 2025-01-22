米大リーグ（MLB）の公式Xが22日に更新され、ドジャースとマイナー契約を発表した佐々木朗希とNBA・レイカーズの八村塁の2ショットが公開された。【写真】“LAサイン”でにっこり！MLBが公開した佐々木朗希＆八村塁の2ショット今月18日に自身のインスタグラムを通じて、ドジャースとマイナー契約を結んだことを報告している佐々木はこの日、同じくロサンゼルスを本拠地とするレイカーズの試合を観戦した。MLBは両手で“LAの