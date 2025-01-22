テレビ朝日系「出川一茂ホラン☆フシギの会」が２１日に放送され、「令和の峰不二子」との別名を持つモデルでインフルエンサーの阿部なつき（２５）が出演し、注目が集まった。ピッタリしたラインの服を着用し、お笑いコンビ「タイムマシーン３号」とともに都内の“あったかグルメ”のリポートロケに参加。またウェートレスのような衣装姿でスタジオにも登場し、ゲストの俳優・大泉洋にしゃぶしゃぶを配膳。“あざとオーラ"を