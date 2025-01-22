自民党の小泉進次郎衆院議員（43）が22日、自身のSNSを更新。イチロー氏（51＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が21日（日本時間22日）に日本選手初の米国野球殿堂入りを果たしたことを祝福した。「イチローさん、おめでとうございます！」と書き出すと「現役時代のイチローさんのプレーにどれだけ勇気づけられたか」と回顧。「イチローさんの凄さは殿堂入りでもまだ足りないと思うほどです」と絶賛した。