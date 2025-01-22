米野球殿堂は２１日（日本時間２２日）、２０２５年の殿堂入り選手を発表し、通算３０８９安打などの記録を残したイチロー氏（５１）が選出された。オリックスの前球団オーナーで現シニア・チェアマンの宮内義彦氏は祝福のコメントを発表。イチロー氏のプロ入り当初からメジャー挑戦も見届けた宮内氏は「イチロー氏がアメリカ野球殿堂入りの栄誉に輝かれましたことを心からお祝い申し上げます。日本人として初めてとなる殿堂入