１１月２４日の新馬を３馬身差で完勝したネブラディスク（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父ドゥラメンテ）が共同通信杯・Ｇ３（２月１６日、東京競馬場・芝１８００メートル）に参戦することになった。新たに武豊騎手＝栗東・フリー＝とコンビを組む。福永調教師が１月２２日、明らかにした。同馬は２０１９年の年度代表馬に輝いた名牝のリスグラシューの半弟。２３年のセレクト１歳セールでは１億６０００万円の高値で落札され